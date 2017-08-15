«Югра» попросила привлечь Генпрокуратуру к спору с ЦБ

Банк «Югра» попросил привлечь Генпрокуратуру в качестве третьей стороны в споре с Банком России, касающемся введения временной администрации в финансовую организацию. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Rambler News Service.
«Первое ходатайство, которое хотелось бы озвучить, — это ходатайство о привлечении Генпрокуратуры в качестве третьего лица», — сказал представитель «Югры» в ходе судебного заседания.
Банк России отозвал лицензию у «Югры» 28 июля. С 10 июля ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению «Югрой» сроком на полгода. Кредитное учреждение пытается оспорить данное решение в Арбитражном суде.
По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, на 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.