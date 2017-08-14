Тосунян допустил спасение «Югры» саудовским принцем

Инвестиции саудовского принца Аль-Валида бин Талала теоретически могли бы помочь банку «Югра» восстановить работу и вернуть лицензию. Об этом заявил руководитель Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, сообщает РИА Новости. По его словам, такие прецеденты были не только в российской практике.

«Но здесь нужно посмотреть объем претензий к банку и объем возможных желаний со стороны инвестора», — сказал Тосунян. Он добавил, что если есть претензии только по финансовым аспектам и капиталу, но имеется инвестор, который может закрыть эти проблемы, то ЦБ может и согласиться.

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При этом ряд экспертов выразили сомнения в реальности такого сценария. В частности, по мнению аналитика Fitch Антона Лопатина, о докапитализации можно было бы говорить в случае санации, а сейчас по факту получается, что докапитализировать нечего.

14 августа пресс-служба основного владельца банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что во время встречи 12 августа Хотин и бин Талал обсудили возможность участия принца в капитале «Югры».

Банк России отозвал лицензию у «Югры» 28 июля. С 10 июля ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению «Югрой» сроком на полгода.

По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, на 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.