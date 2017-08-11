Эксперты оценили шансы «Югры» на победу в суде против ЦБ

На 15 августа назначено первое заседание в Арбитражном суде Москвы по делу банка «Югра» против ЦБ. Финансовая организация пытается доказать незаконность действий регулятора, который 10 июля ввел временную администрацию и объявил мораторий на выплаты кредиторам, а затем отозвал у нее лицензию. Юристы оценили перспективы разбирательства.

Адвокат и партнер юридической фирмы «Нечаев и партнеры» Павел Нечаев отметил, что в ситуации с «Югрой» на сегодняшний день больше вопросов, чем ответов. «В арсенале у банка есть законные механизмы (в том числе — назначение и проведение финансово-экономической и оценочной экспертиз), чтобы доказать в суде тот факт, что кредитная организация была и является финансово устойчивой и ликвидной, а отзыв у нее лицензии — незаконным, — говорит Нечаев. — Признание незаконными решений и действий Банка России по введению временной администрации и отзыву лицензии у "Югры", по сути, будет констатировать незаконность произведенных выплат вкладчикам».

Сторону банка в споре с регулятором принимает и партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Сергей Гришанов, который считает, что случай с «Югрой» со стороны напоминает уничтожение бизнеса в результате чиновничьего произвола.

«Пока что все обвинения регулятора в адрес банка несостоятельны, последним подтверждением этого стала проверка аудитора "Югры", — утверждает управляющий партнер юридической компании "Ренессанс-LEX" Георгий Хурошвили. — На днях аудитор банка прошел проверку Федерального казначейства, в рамках которой запрашивались и документы по аудиту "Югры". И, судя по сообщениям в прессе, каких-либо нарушений выявлено не было. Это может служить дополнительным аргументом в пользу того, что на момент введения временной администрации отчетность банка была достоверной, соответственно, появятся дополнительные сомнения в обоснованности действий регулятора».

Основная сложность подобной категории дел заключается в наличии большого массива бухгалтерских данных, которые требуют углубленного изучения, объясняет юрист практики по разрешению споров и банкротству адвокатского бюро «Линия Права» Роман Кузьмин. Поэтому необходимо искать наиболее яркие ошибки регулятора и выявлять какие-то грубые просчеты, чтобы заставить суд детальнее проанализировать фактические обстоятельства дела, добавляет эксперт.

9 августа бывший президент банка «Югра» Алексей Нефедов заявил, что ЦБ торопится довести кредитное учреждение до процедуры банкротства. Эти действия являются попыткой ускорить события и разорить финансовую организацию, считает он.

