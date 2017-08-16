Автора письма о проблемах банков вызвали в ЦБ

Менеджер управляющей компании «Альфа Капитал» Сергей Гаврилов, отправивший клиентам письмо о проблемах четырех крупных российских банков, вызван на опрос в Центробанк. Об этом в среду, 16 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к регулятору.

Один из собеседников газеты также сообщил, что ЦБ намерен провести проверку по данному инциденту, в том числе по части возможных попыток манипулирования.

Представитель «Альфа Капитала» подтвердил информацию о том, что Гаврилов вызван в Банк России.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос в «Альфа Капитал» и ждет ответа до 21 августа. По итогам анализа ФАС сделает выводы о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, передает РИА Новости.

Ранее 16 августа глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что после публикации в СМИ письма аналитика «Альфа Капитала» о якобы имеющихся проблемах в четырех крупных банках России в законодательство могут быть внесены изменения. Они должны препятствовать распространению подобной информации, так как она наносит ущерб рынку, считает парламентарий.

В «Альфа Капитале» отметили, что письмо содержало частное мнение Гаврилова, не совпадающее с позицией компании. Компания проведет анализ действий своего сотрудника.