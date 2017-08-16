Задержание украинского диверсанта в ДНР показали на видео

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) задержали украинских диверсантов, которые намеревались подорвать телевышку. Об этом в среду, 16 августа, сообщает пресс-служба министерства госбезопасности ДНР.

В пресс-релизе отмечается, что заброска диверсионной группы была подготовлена сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), командиром был назначен военнослужащий 8-го полка сил специальных операций главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Сугерей. Ведомство также опубликовало видео его задержания. На записи сотрудники правоохранительных органов задают вопросы лежащему на земле мужчине, затем обыскивают его.