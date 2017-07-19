В ЛНР сообщили о задержании планировавшего теракт в сауне диверсанта

Сотрудники министерства государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержали украинского диверсанта, планировавшего совершить террористический акт в ресторанном комплексе. Об этом в среду, 19 июля, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

«Задержанным является гражданин Украины, ранее судимый за разбой и грабежи, Руслан Донич. В феврале текущего года он был завербован спецслужбами Украины и переброшен в город Луганск для выполнения поставленных ему задач», — сказала представитель МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Она добавила, что Донич должен был привести в действие взрывное устройство в сауне ресторанного комплекса «Дружба» в столице республики.

11 июля в ЛНР задержали несколько человек, подозреваемых в организации террористических актов в центре Луганска.

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7 июля в Луганске прогремели два взрыва. В результате первого террористического акта погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, еще пять человек пострадали. Известно, что сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Бомба была заложена в мусорную корзину у продуктового магазина, неподалеку от Дома правительства ЛНР. Затем прогремел второй взрыв, пострадали два человека.

В конце июня в Донецке в здании университета экономики и торговли, расположенного в центре города, прогремел взрыв, в результате никто не пострадал. Сразу после случившегося представитель администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о теракте.