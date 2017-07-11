В ЛНР задержали подозреваемых в организации терактов в Луганске

Место одного из взрывов в центре Луганска

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) задержаны несколько человек, подозреваемых в организации террористических актов в центре Луганска. Об этом сообщил представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, передает во вторник, 11 июля, Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам Дейнего, органы внутренних дел республики продолжают поиски еще двух мужчин, которые, предположительно, причастны к терактам.

7 июля в Луганске прогремели два взрыва. В результате первого террористического акта погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, еще пять человек пострадали. Известно, что сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Бомба была заложена в мусорную корзину у продуктового магазина, неподалеку от Дома правительства ЛНР. Затем прогремел второй взрыв, пострадали два человека.

В конце июня в Донецке в здании университета экономики и торговли, расположенного в центре города, прогремел взрыв, в результате никто не пострадал. Сразу после случившегося представитель администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о теракте.