В ЛНР связали теракты в Луганске с саммитом G20

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что взрывы на территории ЛНР могли быть приурочены к началу саммита G20 для срыва процесса урегулирования на юго-востоке Украины. С таким утверждением выступил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.

«Теракты в Луганске были организованы Киевом в первый день встреч лидеров "Большой двадцатки" с целью срыва мирного урегулирования ситуации в Донбассе», — считает Марочко.

По его мнению, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могли в ходе личной встречи наметить пути деэскалации украинского конфликта.

