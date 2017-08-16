Путин поддержал идею проверить авиакомпании на сговор

Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева изучить работу автоматизированной системы формирования цен на авиабилеты. Диалог на эту тему возник в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-запада России, передает ТАСС.

Глава ФАС рассказал президенту о том, что российские авиакомпании ранее импортировали из США и Европы специальные компьютерные системы динамического ценообразования, устанавливающие тарифы на билеты в зависимости от спроса. При этом, по его мнению, работа данных алгоритмов — результат сговора мировых авиаперевозчиков. В связи с этим Артемьев предложил изучить данную систему для того, чтобы пресечь немотивированный рост цен на авиабилеты.

Глава государства согласился с тем, что в данном вопросе требуется разобраться. «Не хочется говорить, что чушь это все, и не могу сказать, что полностью с вами согласен по поводу сговора, но разобраться с этим точно нужно», — добавил президент.

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В октябре 2014 года сообщалось о том, что ФАС на два года откладывает ввод новой системы тарифообразования авиакомпаний, вызвавшей резко негативную реакцию у перевозчиков. Тогда Игорь Артемьев говорил о том, что антимонопольное ведомство пошло на уступки перевозчикам «с учетом реалий кризиса»: уменьшения пассажиропотока, снижения покупательской способности, уменьшения экономического роста. Служба рассчитывала договориться с компаниями, «не вламываясь к ним с топором», таким образом, чтобы они постепенно начали внедрять новые стандарты.

ФАС пригрозила авиаторам возбудить дела из-за завышения цен на билеты еще в конце февраля 2014 года. По мнению службы, ряд компаний занимают доминирующее положение на рынке и навязывают пассажирам тарифы «без учета динамики потребительского спроса».

В основе новой системы динамического тарифообразования для авиакомпаний лежит идея, согласно которой, стоимость авиабилетов должна напрямую зависеть от заполняемости самолета и дальности перелета. Цены при этом могут поддерживаться, повышаться, а также снижаться в зависимости от спроса.