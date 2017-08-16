В Дубне пройдет конкурс граффити «Экология и инновация в красках»

В подмосковной Дубне пройдет конкурс граффити «Экология и инновации в красках». Цель мероприятия, которое состоится 22 августа, — обратить внимание на бережное отношение к окружающей среде. Об этом в среду, 16 августа сообщает РИАМО со ссылкой на министерство экологии и природопользования Московской области.

С инициативой организовать конкурс в наукограде выступили Управляющая компания ОЭЗ «Дубна», отдел молодежной политики управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципалитета и местное отделение партии «Единая Россия», говорится в сообщении.

Его проведут на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна». Местом для живописных рисунков станут стены трансформаторных подстанций. Участникам акции, в котором может принять любой желающий, предоставят краски и средства индивидуальной защиты.

Среди участников конкурса, уже подавших заявки, — Борис Макаров (известный также под именем Боб Макар), художник настенной живописи, расписавший не одно здание в Дубне.

Подача заявок продлевается до 21 августа.

Темы конкурса: «Россия наш дом», «Защита окружающей среды», «Красная книга», «Инновации на страже экологии». Для будущих победителей предусмотрены две премии в 50 и 25 тысяч рублей за первое и второе места соответственно, а также специальный приз за третье место.