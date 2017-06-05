Подмосковные власти привлекли художников и школьников к эко-граффити

На конкурс граффити «Экология в красках», который прошел в Московской области в третий раз, поступило 130 работ из 35 подмосковных муниципалитетов. Об этом сообщила начальник главного управления социальных коммуникаций региона Ирина Плещева, передает РИАМО в понедельник, 5 июня.

По ее словам, конкурсантам были предложены на выбор три темы: «Подмосковье — наш дом», «Защита окружающей среды» и «Красная книга». Последняя, отметила Плещеева, пользовалась наибольшей популярностью среди участников состязания — как профессиональных художников, так и рядовых школьников.

Член жюри конкурса и представитель общественной палаты Московской области Илья Заливухин заявил, что представленные работы могут только положительно повлиять на архитектурный облик городов Подмосковья, уточняет телеканал «360». Он также выразил надежду, что если конкурс будет проводиться и в дальнейшем, то в области можно будет увидеть работы на самые разные темы: «и про космос, и про войну, и про экологию».

Помимо граффити, на конкурсе были представлены также видеоролики, посвященные экологии. Лучшие из них будут транслироваться в интернете и на региональных телеканалах. «Мы пытаемся донести до местных властей, что это не вандализм, чтобы у художников было больше пространства для творчества», — пояснила Плещеева.

Конкурс экологического граффити, завершившийся 4 июня, был посвящен Году экологии в России. Участником состязания мог стать любой желающий из числа жителей Подмосковья. В нем приняли участие как индивидуальные участники, так и команды.