Волонтер рассказал о превосходстве украинских беспилотников над американскими

Основатель волонтерского фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпочитают использовать в Донбассе украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вместо американских. Об этом он рассказал в опубликованном в среду, 16 августа, интервью «Апострофу».

«Они (американские БПЛА — прим. «Ленты.ру») ограничены технически, очень слабенькие. Они где-то на 5-6 километров летают, затем сигнал уже становится таким, что ты ничего не видишь (...). Эти беспилотники не выдерживают радиоэлектронной борьбы, их легко потерять. А из-за высокой стоимости солдаты часто боятся их потерять», — отметил Дейнега.

Материалы по теме «Медовый месяц США и Украины закончился» Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане

По его словам, украинский БПЛА «Лелека» обладает большей защищенностью против приемов радиоэлектронной борьбы. «При нормальном пилоте с ровными руками "Лелека" может относительно долго летать на фронте. Да, если его заглушат, — этот беспилотник вернется. Но это лучше, чем если бы он упал после того, как его заглушили. С беспилотниками, которые нам дали американцы, так не получится. Поэтому [американские беспилотники] Raven очень мало используются. Потому что их очень легко потерять», — пояснил он.

Днем ранее журналист Юрий Бутусов написал в социальной сети, что Украина закупает американское летальное оружие через частные компании. «После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 миллиметра "Барретт" М82 и М107 Вооруженным силам и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку — ручные гранатометы PSRL-1. В апреле 2017-го Нацгвардия купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA», — сообщил он.

США поставляют Киеву военную технику, амуницию и оборудование, в том числе и беспилотники, но, несмотря на неоднократные обращения украинских властей, отказывается предоставлять летальное вооружение. Против поставок оружия на Украину выступали многие европейские политики. В частности, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что это рискованно и контрпродуктивно.