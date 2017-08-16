Интернет и СМИ
 

Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи

Перейти в «Мою Ленту»

Джон и Мария Хиггинс из канадского городка Суррей прибегли к услугам хакера после того, как их минивэн оказался заблокирован, а производитель машины и автодилер не смогли воспроизвести потерянный ключ. Историю Хиггинсов рассказывает The Inquirer.

В мае Хиггинсы приобрели подержанный автомобиль Toyota Estima, но вместо трех ключей местный автодиллер выдал им только один комплект. Спустя месяц семья отправилась в путешествие по Канаде и потеряла его во время прогулки по городу Виктория. Отец семейства полагает, что это произошло, когда он завязывал шнурки маленькому сыну.

Хиггинсы не смогли продолжить путешествие и обратились к дилеру с просьбой предоставить им дубликат. Однако ни продавец, ни японский производитель этого сделать не смогли, объяснив, что ключ является уникальным. Сложность представляло и то, что Toyota была оснащена защитным устройством (иммобилайзером), которое не дает завести машину в случае, если кто-то пытается открыть ее «неродным» ключом.

Тогда семья дала объявление в прессу о поиске хакера, который бы взломал замок за 500 канадских долларов (около 400 долларов США). Желающих не находилось и заблокированный минивэн стоял на парковке. После двух недель ее забрал местный механик, который в свою очередь обратился к знакомому хакеру. Специалист просил не называть его имени. Его усилиями иммобилайзер удалось перепрограммировать и открыть замок.

В июле сообщалось, что хакеры научились удаленно взламывать и угонять некоторые модели гироскутеров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Hacker saves Canadian family from being beaten by their car
Взломавший нефтегазовые компании хакер оказался поклонником 50 Cent из Нигерии
Белорусский базар подвергся нападению хакеров
Хакеры научились взламывать и угонять гироскутеры
Последние новости
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки на основании ложного доноса
Соратник Порошенко рассказал о румынском сепаратизме в Черновицкой области
Популярная пищевая добавка названа регулятором генетической программы организма
Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи
В «Роснефти» отреагировали на заявление Улюкаева в суде
Четверть россиян заявила о готовности отменить путешествие ради котов
Объем импорта алмазов и бриллиантов в Россию удвоился
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02Сегодня

«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»

Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
18:1915 августа

Бывший полицейский понизил Варламова в ЖЖ

10:5015 августа

В ответ на призыв Дурова россияне завалили сеть снимками обвисших животов

09:30Сегодня

Твит Обамы после событий в Шарлоттсвилле стал самым популярным в истории

Интернет и СМИ00:04 2 августа

Не вижу зла

Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
06:43Сегодня

Взломавший нефтегазовые компании хакер оказался поклонником 50 Cent из Нигерии

00:5812 августа

На Первом канале назвали дату принятия окончательного решения по Малахову

08:00Сегодня

Избивавших своих детей ради популярности американцев отправят под суд

Интернет и СМИ00:0510 августа

Папенькин сынок

Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
19:2415 августа

В МВД рассказали о наказании для обидчика журналиста НТВ

16:3710 августа

Алексей Панин согласился заменить Малахова на Первом за «хорошие деньги»

00:10Сегодня

Пытающаяся «вытанцевать» ребенка беременная женщина ошарашила пользователей сети

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
«Когда именем Христа будут творить беззаконие»
Православная молодежь о готовности умереть за веру и поддержке Сталина
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
СМИ сообщили о новом виде спама в России
Сообщения о передаче всего озера Сладкое Казахстану опровергли
Подростки под Самарой привлекли ребенка к убийству котенка в прямом эфире
Историки задумались о пересмотре возраста Москвы
Все материалы
Мир
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Владимир Путин«Путин сражается за веру, за семью и за народ»
Американские пехотинцы Путина любят Бога и видят в России союзника
США заявили о недопустимости получения Ираном ядерного оружия
США назвали условие для начала диалога с КНДР
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Киев обвинил Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США
Соратник Порошенко рассказал о румынском сепаратизме в Черновицкой области
Депутат Рады открыл стрельбу по противникам застройки детского сада в Киеве
В ДНР рассказали о гибели шести украинских военнослужащих при попытке прорыва
Все материалы
Финансы
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
Прибыль российских банков подскочила в два раза
Украина увеличила закупки российских товаров на 40 процентов
«Югра» попросила привлечь Генпрокуратуру к спору с ЦБ
Зависимость рубля от нефти снизилась до исторических минимумов
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Российский автопром на 20 процентов увеличил выпуск легковых машин
В «Роснефти» отреагировали на заявление Улюкаева в суде
Суд зарегистрировал иск «Мегафона» к ФАС
Объем импорта алмазов и бриллиантов в Россию удвоился
ФАС закрыла дело против Microsoft
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки на основании ложного доноса
Улюкаев назвал провокацией свое уголовное преследование
В Балашихе мужчина убил новую хозяйку квартиры при попытке его выселить
Пограничники объяснили изменение статуса озера Сладкое усыханием
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Рогозин анонсировал два следующих запуска с космодрома Восточный
Назван главный недостаток нового iPhone
Китай создал новый ионный двигатель
Решена полувековая задача физики
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Организаторы US Open объяснили решение выдать Шараповой wild card
Слуцкий потерпел первое поражение во главе «Халл Сити»
Каспаров потерпел первое поражение после возвращения в шахматы
Игрок «Янг Бойз» почеканил мяч головой и забил автогол в матче ЛЧ с ЦСКА
Курьезный автогол принес ЦСКА победу в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ
Канадский бобслеист призвал отстранить россиян на несколько олимпийских циклов
Все материалы
Культура
«Он хотел, чтобы плохо было всем»
Почему в современной России полюбили Ивана Грозного и забыли Петра I
Он вам не Мирон
Почему Оксимирон — тоже гнойный
Малыш, ты меня волнуешь
Тирион, Человек из другого места и другие великие карлики из фильмов и сериалов
Дэниел Крэйг опроверг появление в новом фильме о Бонде
Актер из «Халка» возглавил ночную акцию против президента США у Trump Tower
На Афоне «Матильду» сочли попыткой деканонизировать святого царя
Паулс посчитал больным дураком пожаловавшегося на его русскую речь латыша
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи
Твит Обамы после событий в Шарлоттсвилле стал самым популярным в истории
Взломавший нефтегазовые компании хакер оказался поклонником 50 Cent из Нигерии
Избивавших своих детей ради популярности американцев отправят под суд
Все материалы
Ценности
Ведь у меня есть старый «Бумер» — быстрый и шальной
Страсть к немецкому — это надолго
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Chloe предложила утепляться огромными мужскими рубашками
BMW привезет на конкурс элегантности секретный родстер
Голландцы продали 75-метровую суперъяхту с двумя вертолетными площадками
Сыгравший первого трансгендера актер показал новую коллекцию Omega
Moleskine приготовил желто-голубой сюрприз фанатам миньонов
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Турки спасли пытавшегося доплыть до России на лодке путешественника
Четверть россиян заявила о готовности отменить путешествие ради котов
Втыкай и руби!
Как татарский Болгар вернулся в Средневековье
Иностранные туристы переломали кости после встречи с медведем на Камчатке
Швейцарский отель возмутил евреев требованием принимать душ
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В швейцарских супермаркетах появятся котлеты из червей
Американец на Honda уничтожил чужие Rolls-Royce и Bentley
Британский цирк начал искать замену Маринованной леди
Бездомные собаки на улицах Мумбаи поголубели
Все материалы
До сингулярности подбросишь?
Land Rover Discovery против двух крайностей: Audi Q7 и Mercedes G 350d
Машины, которые оказались никому не нужны
На них потратили кучу времени и денег, но что-то пошло не так
Тест: кто сделал эту машину?
Чудовищный тест про машины без первичных признаков
На чем ездят бедняки
Какие машины покупают в странах, у жителей которых нет денег
Toyota выпустила «дешевый» седан размером с Solaris
«Калашников» построил электрические мотоциклы для ГИБДД
Volkswagen снял на видео свой самый дешевый кроссовер
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы