Путин прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область, где проведет совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом в среду, 16 августа, сообщает ТАСС.

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Совещание пройдет при участии руководителей профильных министерств и ведомств. Также президент проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым и осмотрит новый терминал в аэропорту Храброво.

Обслуживание пассажиров на внутренних российских линиях в новом терминале Храброва стартовало в конце июля. В августе там начал функционировать сектор вылета международных воздушных линий.

Реконструкция аэропорта Храброво проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Одна из главных целей реновации — увеличение пропускной способности пассажиропотока к началу чемпионата мира по футболу 2018 года.

30-летний Антон Алиханов был назначен врио губернатора Калининградской области 6 октября. Его предшественник Евгений Зиничев стал заместителем директора ФСБ России.