Алиханов предложил сделать Калининград площадкой для взаимодействия с ЕС

Калининградская область может стать площадкой для взаимодействия России и Евросоюза, заявил врио губернатора области Антон Алиханов на VII Форуме регионов-партнеров. Его слова приводит «ФедералПресс» в среду, 7 июня.

«Я надеюсь, что мы все-таки сможем за счет конструктивных связей, которые у нас присутствуют, умерить политический пыл, который мы, к сожалению, недавно опять увидели в заявлениях президента Литвы. Честно говоря, несколько удивлены той риторике», — сказал он.

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Алиханов также отметил, что практически все муниципальные образования региона имеют соглашения о сотрудничестве с зарубежными муниципалитетами.

Ранее в среду в Калининграде начал работу VII Форум регионов-партнеров. На участие в мероприятии заявлены представители Белоруссии, Литвы, Швеции, Дании, Польши. Ожидается также, что мероприятие посетят замминистра экономического развития России Александр Цыбульский и посол Европейского Союза в РФ Вигаудас Ушацкас. Представители иностранных государств и российских регионов обсудят вопросы развития межрегиональных связей, туризма и высоких технологий.

6 июня президент Литвы Даля Грибаускайте во время визита в Эстонию сообщила об угрозе для прибалтийских стран со стороны России, которая якобы наращивает военный потенциал в Калининградской области.

Днем ранее стало известно, что литовские власти начали строительство защитного ограждения на границе с РФ. Сооружение длиной около 45 километров должно быть возведено до конца года.