Обнародованы фотографии телевизора от Apple

В сети опубликовали фотографии прототипа телевизора от Apple. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на пост в китайской соцсети Weibo.

В публикации утверждается, что диагональ OLED-телевизора от Apple — «около 60 дюймов». Корпус выполнен из металла, у экрана есть узкие рамки. Снимки были сделаны в тестовой зоне, это не финальный вариант телевизора.

Фото: MacRumors.com 1 /2

Впервые об этом проекте узнали из интервью Стива Джобса, опубликованном вскоре после его смерти в 2011 году. Тогда он рассказал, что хотел создать «объединенную телевизионную установку, которой было бы легко пользоваться», и что он почти додумал пользовательский интерфейс для такого телевизора.

Однако в 2015 году Wall Street Journal сообщил, что корпорация прекратила 10-летнюю программу по выпуску собственных телевизоров. По информации СМИ, руководство компании признало, что некоторые идеи не могут быть воплощены в жизнь, а существующих разработок недостаточно для выхода на рынок.