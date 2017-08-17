Итальянцы нашли покупателя на суперъяхту с брутальным экстерьером

Итальянская верфь Arcadia Yachts заключила сделку по продаже 30-метровой суперъяхты A100+. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 17 августа.

Покупателем стал житель Великобритании, имя которого не раскрывается. По словам представителей верфи, яхту характеризуют брутальный экстерьер, инновационная планировка, максимально широкие окна в пол. Проект яхты создавался совместно с миланской дизайн-студией Hot Lab.

Фото: Arcadia Yachts 1 /5

«Мы убеждены, что успех верфи напрямую связан с ощущениями владельца и его приближенных, начиная с того момента, как он примет решение о покупке яхты до той минуты, когда он решит ее продать, чтобы приобрести новую. И дизайнеры, особенно на начальных стадиях, играют решающую роль в создании крепкой и доверительной связи между верфью и клиентом. Именно поэтому мы обратились к лучшим профессионалам в области дизайна яхт, имеющим не только техническую подготовку, но и непревзойденную способность прислушиваться к пожеланием заказчика», — прокомментировал сотрудничество глава Arcadia Yachts Уго Пеллегрино.

Технически подробности судна пока не раскрываются. Известно, что яхта будет оборудована системой кондиционирования воздуха, солнечными батареями и улучшенной термоизоляцией. Цена контракта также не разглашается.

