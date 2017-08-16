Голландцы продали 75-метровую суперъяхту с двумя вертолетными площадками

Голландская верфь Damen объявила о продаже 75-метровой суперъяхты экспедиционного класса SeaXplorer. Об этом сообщает Yacht Harbour.

Судно оборудовано двумя вертолетными площадками, ангаром для хранения подводного аппарата и дайвинг-центром. Также предусмотрено место для хранения лыж, сноубордов и прочего спортивного инвентаря. Яхта рассчитана на 12 гостей и 25 членов экипажа. Сдача готового судна в эксплуатацию запланирована на 2020 год. Имя заказчика не раскрывается.

«Наш клиент планирует посещать со своими гостями самые красивые и отдаленные уголки мира. Они будут кататься на лыжах и сноубордах по девственным склонам Камчатки и нырять под воду и ловить рыбу в Папуа — Новой Гвинее и на Галапагосских островах. Они будут в таких местах, где нет инфраструктуры, нет дорог и нет вертолетных площадок. И мы спроектировали SeaXplorer так, чтобы она могла выполнять сложнейшие операции с высочайшим уровнем безопасности и автономности», — пояснила коммерческий директор верфи Роуз Дамен.

Яхты экспедиционного класса (эксплореры) — развлекательные суда, предназначенные для долгих путешествий, с большим уровнем автономности и надежности. Обычно имеют нестандартный внешний вид.

Верфь Damen основана в 1927 году в Горинхеме, Нидерланды, братьями Дамен. Специализируется на разработке и строительстве малых пассажирских и вспомогательных судов.