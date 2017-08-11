Рассекречен внешний вид яхты знаменитого модельера

Стало известно, как будет выглядеть 27-метровая моторная яхта Freedom, строящаяся по заказу итальянского дизайнера Роберто Кавалли. Об этом сообщает Super Yacht Times.

Модельер принимал участие в разработке внешнего вида судна вместе морским архитектором Томмазо Спадолини. Постройкой занимается верфь Cerri Cantieri Navali в итальянской Карраре, сдача яхты в эксплуатацию и передача владельцу запланированы на лето 2018 года. Максимальная скорость — 40 узлов (74 километра в час); другие технические характеристики и общая стоимость проекта не разглашаются.

Изображение: Cerri Cantieri Navali

В качестве уникальной особенности яхты эксперты издания отмечают расположение каюты владельца за мостиком, что позволяет максимально использовать возможности естественного освещения через прозрачную крышу.

Roberto Cavalli — итальянский модный дом. Основатель компании Роберто Кавалли в начале 1970-х годов разработал и запатентовал специальную технику печати на коже, позволяющую окрашивать ее в шесть разных цветов. Этим изобретением пользовались Hermes и Pierre Cardin, от которых Кавалли получал комиссионные.

