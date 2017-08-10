Раскрыты секретные подробности оборудования 139-метровой мегаяхты Redwood

Итальянское дизайн-бюро Nuvolari-Lenard раскрыло сохранявшиеся ранее в тайне подробности интерьера и технических особенностей 139-метровой мегаяхты Redwood. Данные содержатся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 10 августа.

Судно, строительство которого ведется на немецкой верфи Lurssen в Бремене, оборудовано двумя вертолетными площадками и несколькими тендерами длиной до 15 метров. Корпус стальной, с алюминиевой надстройкой. Проект Redwood соответствует стандартам Passenger Yacht Code, разрешающим перевозку 36 пассажиров. На нижних палубах разместятся крытый бассейн и спортзал. Мегаяхта будет иметь трансокеанский запас хода для длительных экспедиций. Передача судна владельцу запланирована на 2019 год.

Изображение: Nuvolari-Lenard

Имя заказчика не разглашается, однако сообщается, что ранее этот же клиент приобрел разработанную Nuvolari-Lenard 88-метровую шестипалубную суперъяхту Quatroelle, спущенную на воду в 2013 году. Ее строительством также занималась верфь Lurssen; из особенностей — спроектированный восьмикратным олимпийским чемпионом Уссейном Болтом спортивный зал.

Nuvolari-Lenard — итальянское дизайн-бюро, основанное в 1992 году. Штаб-квартира находится в Венеции. Кроме работы в яхтенной индустрии, компания проектирует интерьеры для бизнес-джетов и жилых резиденций.

Lurssen Werft — немецкая судостроительная компания, расположенная в Бремене. Основана в 1875 году, специализируется на строительстве суперъяхт, военных кораблей и судов специального назначения.