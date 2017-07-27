Арабские судостроители отделали яхту хризопразами и аметистами

Верфь Gulf Craft (Аджман, ОАЭ) передала заказчику 47-метровую яхту проекта Majesty 155, названную Sehamia. Об этом сообщает Super Yacht Times.

Для клиента, имя которого не называется, это уже четвертое судно, приобретенное у Gulf Craft. В отделке интерьеров яхты использованы полудрагоценные камни и самоцветы — лазурит, яшма, аметисты и хризопразы. Каюта владельца отделана кленовым шпоном и мраморной плиткой. Судно вмещает 18 гостей в восьми каютах и рассчитано на экипаж из 9 человек, которым выделено пять кают.

«Было достаточно сложно выбрать из предлагавшихся роскошных материалов и вариантов компоновки. Но я в восторге от персонализации своего приобретения и ожидаю, что проведу много счастливых дней с семьей и друзьями на этой суперъяхте», — прокомментировал покупку владелец.

Технические данные яхты приводит Yacht Harbour. Силовая установка — два двигателя MTU по 2011 лошадиных сил каждый. Максимальная скорость — 17,5 узлов (32,4 километра в час); дальность автономного плавания на крейсерской скорости 11 узлов (20 километров в час) — 4200 морских миль (7780 километров). Цена яхты не разглашается.