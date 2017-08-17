В Киеве заявили о желании жителей Крыма вернуться в состав Украины

Исполняющая обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова заявила, что треть жителей Крыма занимает проукраинские позиции и желает возвращения полуострова под контроль Киева. Об этом она сказала в опубликованном четверг, 17 августа, интервью «Апострофу».

«В Крыму и правда где-то для трети людей — "хоть камни с неба", еще треть — это люди активные, с проукраинской позицией: "Мы хотим Украину и готовы за нее бороться". Остальные — это те, кому, по большому счету, все равно», — высказала она мнение.

Джаппарова отметила, что до 2014 года Киев пытался украинизировать население полуострова. «Молодежь училась уже в украинских школах. И пусть крымские школьники и не изучали украинский язык так, как изучали его в других регионах, но своеобразная мягкая украинизация — она происходила», — подчеркнула чиновница.

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В марте президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что в день рождения Тараса Шевченко украинские патриоты в Крыму соберутся у памятников поэту. Проводились ли митинги у монументов классику украинской литературы — не сообщалось.

Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором жители региона проголосовали за вхождение в состав РФ. Киев не признает результаты плебисцита. В Москве неоднократно напоминали, что воссоединение прошло в соответствии с международным правом и указывают на то, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

