Культура
 

Сценарист «Гремлинов» анонсировал продолжение комедии

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Сценарист фильма «Гремлины» Крис Коламбус объявил, что студия Warner Brothers запустила в производство третью часть комедийной франшизы. Об этом сообщает NME.

Коламбус отметил, что завершил работу над сценарием сиквела. «Я очень горжусь своим проектом. Сюжет получился мрачным и заковыристым, как никогда раньше. Посмотрим, что из этого выйдет», — подчеркнул он.

По словам Коламбуса, в новой ленте вместо кукол гремлинов будет использоваться компьютерная графика. Сценарист не стал раскрывать дату премьеры картины.

Комедийный ужастик «Гремлины» режиссера Джо Данте вышел на экраны в 1984 году. В нем рассказывается об очаровательных пушистых зверьках, которые превращаются в злобных монстров, если их накормить после полуночи. Продюсером фильма выступил Стивен Спилберг. В 1990 году Данте снял продолжение «Гремлины 2: Новенькая партия».

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