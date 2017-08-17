Россия
 

Россияне выбрали приоритеты внешней политики страны

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Большинство россиян (59 процентов) считают, что приоритетом внешней политики государства должно быть обеспечение мирного и безопасного существования страны. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», опубликованные «Интерфаксом».

По мнению 49 процентов респондентов, главным должно стать восстановление авторитета России на мировой арене, а 41 процент считает, что важнее защитить отечественных производителей.

Также среди приоритетов были перечислены поддержание дружественных отношений с наиболее развитыми странами (27 процентов), решение конфликтов в горячих точках и противодействие терроризму совместно с другими странами (21 процент), противодействие росту влияния США (19 процентов) и усиление влияния России в мире (14 процентов).

Опрос «Левада-центра» проводился с 22 по 26 июня. В нем приняли участие 1600 человек из 48 регионов страны.

В июне «Левада-центр» опубликовал результаты исследования, согласно которому большинство респондентов назвали США и Украину главными противниками России. Основными друзьями опрошенные считают Белоруссию, Китай и Казахстан.

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