Россияне выбрали приоритеты внешней политики страны

Большинство россиян (59 процентов) считают, что приоритетом внешней политики государства должно быть обеспечение мирного и безопасного существования страны. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», опубликованные «Интерфаксом».

По мнению 49 процентов респондентов, главным должно стать восстановление авторитета России на мировой арене, а 41 процент считает, что важнее защитить отечественных производителей.

Также среди приоритетов были перечислены поддержание дружественных отношений с наиболее развитыми странами (27 процентов), решение конфликтов в горячих точках и противодействие терроризму совместно с другими странами (21 процент), противодействие росту влияния США (19 процентов) и усиление влияния России в мире (14 процентов).

Опрос «Левада-центра» проводился с 22 по 26 июня. В нем приняли участие 1600 человек из 48 регионов страны.

В июне «Левада-центр» опубликовал результаты исследования, согласно которому большинство респондентов назвали США и Украину главными противниками России. Основными друзьями опрошенные считают Белоруссию, Китай и Казахстан.