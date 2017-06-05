Россияне назвали главными врагами страны США и Украину

США и Украина остаются главными противниками России, считают респонденты «Левада-Центра». Данные соцопроса о «друзьях» и «врагах» страны опубликованы в понедельник, 5 июня.

Третью позицию в рейтинге недругов с большим отставанием от лидеров занимает Германия.

С прошлого года на три процента сократилось число тех, кто считал врагом США (с 72 до 69), но они по-прежнему остаются на первом месте. На два процента увеличилась доля Украины (с 48 до 50) и на пять (с 19 до 24) — Германии.

Главными друзьями россиян на международной арене участники опроса назвали Беларусь, Китай и Казахстан.

Минск, по мнению граждан, остается главным союзником Москвы на мировой арене, но с прошлого года тех, кто так считает, стало на четыре процента (с 50 до 46) меньше. Пхеньян же обогнал Астану с ее 34 процентами и занял в рейтинге друзей второе место (39 процентов).

В исследовании участвовало 1600 человек, старше 18 лет, проживающих в 137 населенных пунктов 48 регионов страны.