СМИ сообщили о смерти в тюрьме приведшего к власти президента Туркмении генерала

В Туркменистане в тюрьме скончался бывший глава Службы безопасности президента республики Акмурад Реджепов. Об этом сообщил руководитель Центральноазиатской программы российского Правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев, передает в четверг, 17 августа «Фергана».

Согласно официальным данным, смерть наступила от тромбоза 10 августа. 17 августа в Лебапском велаяте (области) пройдут поминальные мероприятия. Как отмечает издание, Реджепов считался одним из самых влиятельных высших чиновников в окружении первого президента республики Сапармурата Ниязова, а затем он играл важную роль в передаче власти действующему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

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С 1985 года Реджепов возглавлял личную охрану руководителей сначала Туркменской ССР, позднее — независимого Туркменистана. В 2007 году он, будучи генерал-лейтенантом, был смещен со своего поста «в связи с переходом на другую работу» и почти сразу был взят под стражу.

Первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов умер в декабре 2006 года. На выборах главы государства в феврале 2007-го победил действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов.