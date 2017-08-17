Вооруженные люди в барселонском ресторане вступили в переговоры с полицией

Вооруженные люди, которые, по предварительным данным, удерживают заложников в одним из ресторанов Барселоны, вступили в переговоры с полицией. Об сообщает El Periodico.

Среди захватчиков может быть водитель фургона, который ранее на бульваре Ла Рамбла врезался в пешеходов.

Ранее сообщалось, что водитель фургона, который наехал на пешеходов в Барселоне, забаррикадировался в турецком ресторане, взяв заложников.

В четверг микроавтобус въехал в толпу пешеходов на улице Рамбла. На сайте радиостанции Cadena Ser со ссылкой на источник в каталонской полиции сообщается, что погибло 13 человек.

Полиция признала случившееся терактом.

Водитель скрылся с места происшествия.

Район оцеплен, станции метро и магазины закрыты.

