Наука и техника
 

Залп из «космической пушки» показали на видео

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Видео: phys.org

Международная группа астрономов выяснила, что блуждающий белый карлик LP 40-365 является тем, что осталось от сверхновой типа 1a. Вспышка сыграла роль космической пушки, которая ударными волнами разогнала объект до высокой скорости, подобно снаряду. Видеоролик, демонстрирующий катастрофическое событие, опубликован на сайте Phys.org.

Сверхновые типа 1a происходят при взрыве белого карлика, на который перетекает вещество со звезды-компаньона. Объект не может бесконечно принимать материю и при достижении некоторого предела, называемого пределом Чандрасекара, он начинает сжиматься. Это провоцирует протекание термоядерной реакции с выделением огромного количества энергии. Подобные взрывы обычно полностью уничтожают карликовые звезды.

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