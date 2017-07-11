Недра взорвавшейся звезды показали на видео

Международный коллектив ученых создал трехмерную модель остатка взорвавшейся сверхновой звезды. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, ролик представлен Национальной радиоастрономической обсерваторией (США).
На анимации показана структура остатка сверхновой звезды SN 1987A, фиолетовым цветом отмечены области, где преобладает монооксид кремния, желтым — угарный газ, синим — водород. Данные для модели получены в ходе наблюдений обсерваторий ALMA (Atacama Large Millimeter Array) и Hubble.
SN 1987A расположена в созвездии Тарантул на расстоянии 168 световых лет от Земли. Светило взорвалось в 1987 году, это была самая близкая к Солнцу вспышка сверхновой со времени изобретения в 1609 году Галилео Галилеем телескопа.