ФАС заподозрила «Азбуку вкуса» и «Мираторг» в притеснении поставщиков

Московское областное управление ФАС России возбудило дело против компаний структур «Продмир» (сеть «Мираторг») и «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

В результате внеплановой проверки этих торговых сетей сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что ретейлеры создавали дискриминационные условия для поставщиков. «(Для разных поставщиков) установлены различные требования по выплате вознаграждений и штрафных санкций, а также различные условия по периодам изменения цен на продукцию», — выяснили сотрудники ФАС.

По мнению службы, это ставило поставщиков в неравное положение по отношению друг другу, что противоречит закону о торговле.

В среду, 16 августа сообщалось, что Московское областное УФАС возбудило дела против «Дикси» и «Магнита» по аналогичным обвинениям: выяснилось, что ретейлеры установили разные требования для поставщиков по выплате вознаграждений.

В ФАС уточняли, что если если удастся подтвердить факт нарушений, торговым сетям грозит административный штраф от 2 до 5 миллионов рублей.