Heineken выплатил 1,3 миллиона долларов своим бывшим сотрудникам в ДРК

Концерн Heineken выплатил в общей сложности 1,3 миллиона долларов компенсаций бывшим сотрудникам своего предприятия в Демократической Республике Конго. Выплаты получат примерно 150 человек, которые были уволены в 1998 году после начала Второй конголезской войны. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает NRC Handelsblad.

В распоряжении газеты оказались документы нидерландской пивоваренной компании, касающиеся этого вопроса. В публикации подчеркивается, что руководство Heineken пыталось не афишировать решение о выплате компенсаций.

Концерн в 1998 году оказался в щекотливом положении: по конголезскому законодательству для массовых увольнений сотрудников надо получить санкцию властей, но в стране на тот момент сложилось двоевластие. Разрешение Heineken пришлось получать у командования повстанцев.

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Уволенные конголезцы утверждают, что работодатель использовал войну в качестве предлога для массовых сокращений. На самом деле на их места вскоре были приняты новые сотрудники, которым установили более низкую зарплату.

Они считают, что тем самым были нарушены их права, и в 2015 году подали жалобу в Национальное координационное бюро Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В ОЭСР признали эти претензии обоснованными. В итоге Heineken выплатил компенсации бывшим работникам. Каждый из них получил примерно по 36,5 тысяч долларов.

Heineken — пивоваренная компания со штаб-квартирой в Амстердаме, одна из крупнейших в мире. Концерн работает в 70 странах. Владеет брендами Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Sol, Star, Tiger и другими. По итогам 2016 года выручка компании составила 20,8 миллиарда евро, чистая прибыль — 1,54 миллиона евро, объем продаж пива — 200,1 миллионов гектолитров

