Логотип Heineken с красной звездой оказался под угрозой запрета в Венгрии

Парламент Венгрии обсуждает законопроект, запрещающий использование национал-социалистической и коммунистической символики в коммерческих целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Аustria Presse Agentur.

Отмечается, что в черном списке может оказаться логотип нидерландской пивоваренной компании Heineken — красная пятиконечная звезда.

Венгерский парламент также считает предосудительным коммерческое использование свастики, а также серпа и молота.

Как отмечает агентство, новый законопроект предусматривает штраф до 6,5 миллионов евро за использование знаков, олицетворяющих тоталитарные режимы. При этом заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что логотип нидерландской пивоваренной компании «явно имеет политическое значение».

Весной прошлого года с инициативой запрета использования в товарных знаках красной пятиконечной звезды выступали депутаты Госдумы.

Heineken — пивоваренная компания со штаб-квартирой в Амстердаме, одна из крупнейших в мире. Концерн работает в 70 странах. Владеет брендами Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Sol, Star, Tiger и другими. По итогам 2016 года выручка компании составила 20,8 миллиарда евро, чистая прибыль — 1,54 миллиона евро, объем продаж пива — 200,1 миллионов гектолитров.