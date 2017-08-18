В КПРФ заявили о готовности забрать из США подлежащий демонтажу памятник Ленину

Коммунистическая партия будет добиваться, чтобы памятник советскому вождю Владимиру Ленину, находящийся в американском Сиэтле, был перевезен в Россию, если местные власти примут решении о демонтаже скульптуры. Об этом в пятницу, 18 августа, Агентству городских новостей «Москва» сообщил член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Если же все-таки будет принято решение о сносе памятника, то мы поставим вопрос о том, чтобы его забрали и перевезли сюда, в Россию», — сказал коммунист.

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Организационные вопросы и расходы на транспортировку памятника, по его словам, готова взять на себя компартия, а также сторонники КПРФ, живущие на территории Соединенных Штатов. «Мы решим этот вопрос: памятник уничтожен не будет»», — заверил депутат.

В тоже время он считает, что лучшим выходом из данной ситуации было бы, чтобы мемориал остался на прежнем месте: «Мы сейчас будем поднимать всех людей, которые знают биографию Ленина, и то, что он сделал, чтобы памятник все-таки сохранить для американцев».

Председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский сообщил агентству, что комиссия готова рассмотреть заявку на установку данного памятника в Москве в случае, «если это художественное произведение достойного качества».

Ранее в пятницу газета The Seattle Times сообщила, что мэр Сиэтла Эд Мюррей призвал демонтировать статую Ленину и мемориал американским солдатам, воевавшим в Гражданскую войну на стороне Конфедерации. По его мнению, памятники, являющиеся частной собственностью, олицетворяют собой «историческую несправедливость» и являются символами ненависти, расизма и насилия.

Отмечалось также, что статуя Ленина, выставленная на продажу, часто подвергается осквернению красной краской, символизирующей кровь.