АПЛ «Северодвинск» успешно запустила ракету «Калибр» в Баренцевом море

Атомная подводная лодка «Северодвинск» в пятницу, 18 августа, в Баренцевом море успешно провела стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по полигону в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило порядка 600 километров.

По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.

При подготовке к ракетной стрельбе и выполнении боевого упражнения экипаж подлодки «Северодвинск» проявил «высокий профессионализм и военно-морскую выучку», отметили в пресс-службе.

Ракетная система Калибр-ПЛ размещается в 533-миллиметровых торпедных аппаратах подводных лодок и предназначена для поражения надводных, подводных и наземных целей. В составе системы могут применяться крылатые ракеты различных типов — противокорабельные, противолодочные, ракеты для поражения наземных целей.