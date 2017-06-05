Шойгу провел тренировку с экипажем ракетного корабля Каспийской флотилии

Сергей Шойгу провел учебно-боевую тренировку с экипажем малого ракетного корабля Каспийской флотилии «Град Свияжск».

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Материалы по теме Главный калибр Российские «Томагавки» над Ближним Востоком

В ходе тренировки командующий флотилией Сергей Пинчук сообщил министру обороны итоги зимнего периода боевого обучения и планы модернизации вооружения и техники Каспийской флотилии. По словам контр-адмирала Пинчука, к 2020 году соединение перевооружат на 76 процентов.

Командующий отметил, что план зимней боевой учебы 2017 года полностью реализован. За это время личный состав бригады выполнил 280 боевых упражнений, а одно из подразделений подтвердило звание ударного.

В состав бригады ракетных кораблей Каспийской флотилии входят малые ракетные корабли, оснащенные новейшими ракетными комплексами «Калибр», артиллерийские катера и тральщики различного назначения. В октябре 2015 экипаж корабля «Град Свияжск» впервые применил крылатые ракеты в реальных боевых условиях, нанеся удар по инфраструктуре боевиков в Сирии.

