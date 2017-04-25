Каспийская флотилия поднята по тревоге на внезапную проверку боеготовности

На Каспийской флотилии объявлена внезапная проверка боеготовности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Корабельные группировки флотилии вышли из пунктов базирования и совершили переход в районы рассредоточения.

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«В учении задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала"», — гласит сообщение.

Также проверяются действия экипажей базовых и рейдовых тральщиков, судов гидрографической службы и вспомогательного флота, личного состава подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Кроме того, поднят по тревоге и выдвинут на полигон для проведения учений по противодесантной обороне батальон морской пехоты. Задействованы более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.

В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.