Соединение ПВО Москвы подняли по тревоге

Соединение ПВО Москвы было поднято по тревоге в рамках итоговой проверки за зимний период обучения. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС. В маневрах участвовали зенитные ракетные системы С-300, С-400, комплексы «Панцирь-С» и радиолокационные станций различного радиуса действия.

«Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марш в назначенные позиционные районы и заступили на боевое дежурство. Во время передислокации расчетов личный состав отработал действия при отражении диверсионно-разведывательных групп», — рассказали в военном ведомстве. Для имитации боевой обстановки во время учений используются мобильные постановщики помех.

Всего в проверке задействованы больше тысячи человек и свыше ста единиц вооружения и военной техники, передает агентство.

9 февраля 2017 года более 20 самолетов участвовали в имитации воздушного нападения на Москву с целью проверки ПВО столичного района. В качестве контрольных целей для систем ПВО были задействованы самолеты Су-27, Су-34, МиГ-29, Як-130, Ан-12, Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-52. Отдельно прошла тренировка по обнаружению силами ПВО бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3, которые на сверхзвуковых скоростях маневрировали на границе зон обнаружения радиолокационных станций.

В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.