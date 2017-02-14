В Западном военном округе начата внезапная проверка

Внезапная проверка боевой готовности стартовала в Западном военном округе. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в окружной пресс-службе.

В высшую степень боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитные ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, Ленинградская военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Карелии.

7 февраля проверка боеготовности воздушно-космических сил была объявлена приказом президента России Владимира Путина. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, особое внимание при проведении проверки уделялось вопросам развертывания систем ПВО в военное время и готовности авиационных группировок к отражению нападения противника.

В проверке приняли участие около 45 тысяч человек и 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, включая 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.

В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.