Бригада береговой обороны в Крыму поднята по тревоге в ходе внезапной проверки

Крымская бригада береговой обороны в ходе внезапной проверки боеготовности поднята по тревоге, ее группировка выдвигается на полигон Опук. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

В группировке, направленной на полигон, около 700 военнослужащих и более 100 единиц техники. «Штаб Южного военного округа проводит проверку боевой готовности соединений армейского корпуса, входящего в состав Черноморского флота и дислоцированного в Республике Крым», — пояснил Трухачев.

На марше военнослужащие отработают оборону колонны от ударов авиации и атак диверсионно-разведывательных групп.

126-я отдельная бригада береговой обороны — крупнейшее воинское соединение в составе 22-го армейского корпуса, развернутого в Крыму. Создана на базе украинской 36-й отдельной бригады береговой обороны.