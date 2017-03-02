На Северном Кавказе и в Крыму объявлена внезапная проверка боеготовности

В воинских частях Южного военного округа, дислоцированных в Чечне, Карачаево-Черкесии, Дагестане и в Крыму, объявлена внезапная проверка боеготовности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

К проверке, как пояснили военные, привлечены около трех тысяч человек личного состава и свыше тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.

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Соединения и части, поднятые по тревоге, уже совершают марши на полигоны, отрабатывая по дороге отражение нападения вероятного противника на колонны.

«Особое внимание в ходе внезапной проверки уделяется контролю за организацией командирами и штабами всестороннего и качественного управления, взаимодействия и связи между подразделениями», — пояснили в пресс-службе.

В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.