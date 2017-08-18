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В Крыму прокомментировали назначение постпреда Украины на полуострове

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Ремзи Ильясов
Ремзи Ильясов

В Крыму, который является неотъемлемой частью России, нет места представителю президента Украины. Об этом в пятницу, 18 августа, РИА Новости сказал вице-спикер республиканского парламента Ремзи Ильясов.

«Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке», — заявил Ильясов.

Он добавил, что считает провокацией и спекуляцией назначение представителя президента Украины на полуострове. «К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме политический капитал перед своими западными хозяевами», — сказал вице-спикер парламента.

17 августа украинский президент Петр Порошенко назначил своим постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина, а его первым заместителем — Изета Гданова. По словам главы государства, чиновники должны работать над вопросом возвращения полуострова под контроль Киева, а также готовить изменения в конституцию страны по поводу статуса региона.

Киев не теряет надежды вернуть Крым под свой контроль. Так, 13 июля Порошенко заявил, что рассчитывает провести один из следующих саммитов Украина — ЕС в Ялте. В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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