В Нацгвардии Украины созданы роты для алкоголиков

В Национальной гвардии Украины созданы роты для тех, кто замечен в употреблении спиртного. Об этом в интервью агентству «Украинские новости» сказал замкомандующего Нацгвардией генерал-майор Ярослав Сподар.

«Когда пошло у нас пьянство, мы создали так называемые "роты статутного порядка" в городе Золочеве (Львовская область). У нас туда три заезда было. То есть мы всех, кто злоупотреблял, условно говоря, —

в основном это были мобилизованные — собирали в группы по зоне АТО и отправляли в Золочев», — сообщил Сподар.

Он добавил, что с военнослужащими в таких ротах работали капелланы, психологи, медики, бойцов лечили снегообтиранием и физкультурой. «Они там зачеты сдавали. Бывали у нас и такие, которые по два раза туда ездили. Там, правда контингент попадался... По 10 админпротоколов за употребление спиртного», — отметил замкомандующего Нацгвардией.

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22 мая министр обороны Украины Степан Полторак обязал командиров бороться с пьянством в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его поручению, тех военнослужащих, кто употреблял алкоголь на территории воинской части как в рабочее, так и в нерабочее время, лишают премии. В подразделениях рекомендовано внедрять здоровый образ жизни и организовывать проведение бесед о вреде алкоголизма с привлечением наркологов, психиатров и представителей правоохранительных органов.

В апреле начальник Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игорь Криштун объявил о победе над массовым алкоголизмом в армии. Он отметил, что служба правопорядка сейчас изымает алкогольные напитки у военнослужащих, находящихся в зоне АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны).