В украинской армии объявили кампанию по борьбе с пьянством

Министр обороны Украины Степан Полторак обязал командиров бороться с пьянством в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Руководителям подразделений необходимо провести разъяснительную работу среди военных, не допускать и немедленно отстранять от службы лиц с признаками алкогольного опьянения и активизировать деятельность военных коллективов по устранению причин и условий, способствующих пьянству и алкоголизму», — приказал министр.

Планируется лишать премии тех военнослужащих, кто употреблял алкоголь на территории воинской части как в рабочее, так и в нерабочее время. При приеме граждан на службу поручено учитывать их отношение к алкоголю, оно должно быть отражено в служебной характеристике. В подразделениях рекомендовано внедрять здоровый образ жизни и организовывать проведение бесед о вреде алкоголизма с привлечением наркологов, психиатров и представителей правоохранительных органов.

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11 апреля начальник Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игорь Криштун объявил о победе над массовым алкоголизмом в армии. Он отметил, что служба правопорядка сейчас изымает алкогольные напитки у военнослужащих, находящихся в зоне АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны).

В августе 2016-го главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что небоевые потери составили за два года более тысячи человек. Среди основных причин он назвал расстрел сослуживцами, неосторожное обращение с оружием и пьянство.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.