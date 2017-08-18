Главу немецкого МИД заставили отчитаться о встрече с Путиным

В немецкой партии Христианско-демократический союз, входящей в правящую коалицию, хотят знать, о чем глава МИД Германии Зигмар Габриэль разговаривал с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Санкт-Петербурге 2 июня. Об этом сообщает газета Bild.

«Неизвестно, что именно обсуждалось во время июньского застолья. Были ли среди тем европейская энергетическая политика и "Северный поток"?» — такой вопрос задает Юрген Хардт, отвечающий за внешнюю политику во фракции ХДС в бундестаге.

Он добавил, что ужин в резиденции российского лидера — это не личное дело главы немецкого МИД.

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Хардт также задал вопрос о том, понимал ли тогда Габриэль, что «его друг по партии и наставник» Герхард Шредер планирует заполучить себе хорошее место в российской госкомпании.

Речь идет о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал кандидатом на место в совете директоров российской нефтегазовой компании «Роснефть».

Немецкое издание отмечает, что Шредер присутствовал на встрече Путина и Габриэля.

Президент России и министр иностранных дел Германии встречались в рамках Петербургского международного экономического форума. СМИ сообщали, что стороны обсуждали двусторонние отношения.