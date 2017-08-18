Определены самые бюджетные направления для учебы за рубежом

Кипр оказался наиболее бюджетным направлением для учебы россиян за рубежом в текущем году. Об этом говорится в пресс-релизе компании BSI Group, поступившем в «Ленту.ру».

Эксперты фирмы выяснили, что минимальная стоимость двухнедельного образовательного тура на Кипр составляет 60,6 тысячи рублей. В данную сумму входит обучение в школе иностранных языков, размещение в доме семьи местных жителей, а также питание по системе завтрак, либо полупансион.

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На втором месте находится Мальта с результатом в 61,3 тысячи рублей. Замыкает тройку Испания. Образовательный тур в эту европейскую страну обойдется россиянину примерно в 63,2 тысячи рублей.

Наиболее дорогим стало обучение в США — 95,2 тысячи рублей. Далее следует Канада, где двухнедельный образовательный тур будет стоить 85,4 тысячи рублей.

Наиболее популярными у россиян направлениями для учебы за рубежом в текущем году были признаны (в порядке убывания) Великобритания, Мальта, Ирландия, США, Кипр, Германия, Франция, Испания, Австрия и Италия.

При этом спрос россиян на образовательный туризм в Соединенном Королевстве увеличился в январе-июле на 110 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Специалисты объясняют это явление укреплением рубля по отношению к фунту в конце прошлого года. В результате учебные программы в этой стране стали доступнее для россиян.

В январе BSI Group также сообщала о резком росте интереса граждан РФ к образовательным поездкам в Великобританию.

