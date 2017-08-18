Бывший топ-менеджер Apple Watch стал главой Ulysse Nardin

Группа компаний Kering, куда входит бренд Ulysse Nardin, объявила о назначении нового президента швейцарской часовой мануфактуры. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 18 августа. Этот пост займет Патрик Пруно (Patrick Pruniaux).

На протяжении девяти лет он работал в компании TAG Heuer на различных должностях, после чего перешел в Apple и занимался выводом на рынок Apple Watch. «Его понимание часового рынка, инновационных продуктов, опыт взаимодействия с клиентами и построения дистрибуции, являются важной составляющей на пути развития часовой мануфактуры», — сказал глава подразделения «Часы и ювелирные украшения» Kering Luxury Альбер Бенсуссан.

Ulysse Nardin — швейцарская часовая мануфактура, основанная в 1846 году в городе Ле-Локль. Изначально она специализировалась на производстве морских хронометров, в настоящее время выпускает наручные механические часы для мужчин и женщин.

В июле 2017 года мануфактура представила новые часы Marine Torpilleur (в переводе с французского — «минный катер») в корпусе из белого золота. Корпус диаметром 42 миллиметра выполнен из белого золота, а белый циферблат выдержан в классическом стиле, как у исторических морских хронометров.