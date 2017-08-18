Командование эсминца Fitzgerald отстранено от службы из-за гибели моряков

Командир американского эсминца Fitzgerald Брайс Бенсон, его заместитель и еще один старший офицер отстранены от службы по решению командующего Седьмым флотом США. Об этом сообщает Military.com.

«[Командование] потеряло доверие к ним и у нас нету уверенности в том, что офицеры способны вести [за собой экипаж]», — заявил адмирал Билл Моран.

Кроме того, офицеры и несколько младших чинов понесут внесудебное наказание за ошибки, приведшие к столкновению эсминца с филиппинским грузовым судном ACX Crystal, произошедшему 17 июня. Авария произошла в 100 километрах к юго-западу от японского порта Йокосука. Fitzgerald получил повреждение по правому борту над и под ватерлинией. Тем не менее, он оставался на плаву и самостоятельно прибыл в порт. В затопленных каютах были обнаружены тела семи моряков, два матроса получили ранения.

USS Fitzgerald способен нести, в зависимости от задач, крылатые ракеты «Томагавк» или противоракеты SM-2 в 80 пусковых установках. Экипаж эсминца составляет 337 человек.