Мария Захарова похвасталась кукольным домиком

Официальный представитель МИД Мария Захарвоа в интервью журналу Tatler рассказала о своей страсти к кукольным домикам. Интервью опубликовано в сентябрьском номере журнала.

По словам спикера МИД, миниатюрами она увлеклась в детстве, листая книгу, посвященную маленькой копии петербургской квартиры Павла Нащокина.

Первый экспонат, миниатюрную соломенную шляпку, она приобрела в Китае, куда ее семья переехала, когда отец работал в этой стране культурным атташе. Живя в Пекине, она по частям собирала интерьеры, а начав путешествовать самостоятельно, пополняла коллекцию новыми миниатюрами, привезенными из разных стран.

Фото: Егор Заика / Tatler

Выйдя на работу в МИД, она заказала для миниатюр домик в викторианском стиле, свет в который проводил ее будущий муж. Сейчас кукольный дом метровой высоты стоит в доме ее родителей на Ленинградском шоссе.

Tatler указывает, что это первое интервью спикера МИД глянцевому журналу.

Захарова возглавляет Департамента информации и печати МИД России с 10 августа 2015 года. По подсчетам системы медиаанализа «СКАН-Интерфакс», Захарова стала самой упоминаемой в СМИ женщиной во власти за 2016 год.