СМИ сообщили о предполагаемой дате похорон первого главкома ВВС России

Похороны первого главнокомандующего Военно-воздушными силами России Петра Дейнекина могут пройти во вторник, 22 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Вопрос с похоронами определится в понедельник. Наверное, похороны будут во вторник», — рассказал собеседник агентства, добавив, что место похорон еще не определено.

Официально о дате и месте проведения траурной церемонии пока не сообщалось.

Петр Дейнекин занимал пост главнокомандующего ВВС России с 1992 по 1998 год. В 1997 году он удостоен звания Героя Российской Федерации.

Дейнекин родился 14 декабря 1937 года в городе Морозовске Ростовской области. С 1962 года он был командиром экипажа дальнего бомбардировщика Ту-16, в 1988-1990 годах командовал Дальней авиацией. Генерал безаварийно налетал более пяти тысяч часов на различных типах самолетов. На минувшей неделе на авиафестивале «Форсаж» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке он выполнял полет на американском самолете времен Великой Отечественной войны Douglas DC-3.