79-летний генерал сел за штурвал «Дугласа» на авиафестивале в Подмосковье

79-летний генерал Петр Дейнекин выполнил пилотаж на военно-транспортном самолете «Дуглас» (Douglas DC-3) в ходе авиационного фестиваля «Форсаж», сообщает РИА Новости.

«Самолет пилотировал экипаж в составе Героя России генерала армии Петра Степановича Дейнекина и летчика-испытателя 1-го класса Валентина Эдуардовича Лаврентьева», — рассказали в российском военном ведомстве. Там уточнили, что возрастной рекорд принадлежит бывшему командующему Дальней авиацией генерал-полковнику Василию Решетникову, который пилотировал бомбардировщик Б-25 в 83 года.

Налет генерала Дейнекина, родившегося в декабре 1937 года, составляет порядка пяти тысяч часов. С 1992 по 1998 год он занимал пост главнокомандующего ВВС.

Авиационный фестиваль, посвященный 105-летию Воздушно-космических сил России, проходит в парке «Патриот» в Подмосковье. На празднике выступят все четыре пилотажные группы ВВС: «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России» и «Беркуты». В полетной программе примут участие восстановленные самолеты первой половины XX века, в том числе «Фарман», Piper Cub, DC-3, По-2, Ил-2, МиГ-3, МиГ-15.